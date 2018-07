Alex Silva diz que São Paulo pode vencer a Libertadores

"O São Paulo tem tudo para vencer a Copa Libertadores. Espero que esta partida contra o Santos sirva de lição. É um título que quero muito e vamos trabalhar para conquistar", afirmou o zagueiro nesta segunda-feira, no início da preparação para o jogo contra o Once Caldas, no Morumbi.

Também procurando minimizar a derrota para o Santos, o volante Richarlyson disse que a motivação dos jogadores é maior na Libertadores. "Se nós tivéssemos vencido o Santos, a partida contra o Once Caldas teria a mesma importância. A atmosfera da Libertadores é 100% maior que a do Paulista. A cobrança é bem maior", opinou.

O São Paulo está na segunda colocação do Grupo 2 com dez pontos, um atrás do próprio Once Caldas. Assim, uma vitória garante a equipe brasileira na liderança da chave.