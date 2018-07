Alex Silva é dispensado do Cruzeiro e volta ao Flamengo

BELO HORIZONTE- Cruzeiro e Alex Silva anteciparam o já sabido fim da passagem do zagueiro pelo clube celeste. Nesta quarta-feira, os dois clubes chegaram a um acordo e decidiram por encerrar o vínculo do defensor, em contrato de empréstimo junto ao Flamengo que iria apenas até o dia 31 de dezembro.

Depois de passar o Campeonato Carioca inteiro encostado no Flamengo, Alex Silva foi contratado pelo Cruzeiro em abril e teve que esperar até maio para estrear. Participou da eliminação na Copa do Brasil, atuando nos dois jogos contra o Atlético-PR, e também jogou 18 minutos da estreia do Brasileirão, contra o Atlético-GO, saindo machucado.

Na ocasião, Alex Silva sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, foi submetido a cirurgia, e ficou afastado desde então. O jogador afirmava que desejava ter seu empréstimo renovado, mas a diretoria nunca demonstrou tal interesse.

Nesta quarta, a diretoria se reuniu com Alex Silva e seu representante e comunicou que o empréstimo não seria renovado e ele, assim, voltaria ao Flamengo. Como não jogaria até o fim do ano, ele foi liberado das suas atividades.