Alex Silva e Yago festejam chance no Atlético-MG diante do Vitória

O lateral-direito Alex Silva e o volante Yago comemoraram, nesta sexta-feira, a chance que terão entre os titulares do Atlético Mineiro na partida contra o Vitória, no domingo, às 19 horas, em Belo Horizonte, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos deverão ocupar as vagas de Marcos Rocha (contundido) e Elias (suspenso) no duelo que coloca frente à frente os dois piores mandantes do Brasileirão.

"É uma oportunidade boa, mais uma, para eu mostrar meu trabalho. Espero contribuir mais uma vez com a equipe e ajudar o time a buscar os três pontos. A gente sabe que vai ser difícil, que a equipe deles virá jogar bem fechada e vamos precisa ter tranquilidade para lidar com essa situação. A gente vai forte para cima do Vitória, esperamos criar boas oportunidades e concluir em gols", projetou Alex Silva.

Já Yago destacou a necessidade do triunfo sobre o time baiano para que o Atlético Mineiro se aproxime das primeiras colocações. "A gente sabe da responsabilidade dessa partida. Temos a pressão pela vitória, vamos contar com o apoio do torcedor, então, é ter tranquilidade para buscar o resultado que os gols vão sair naturalmente no decorrer do jogo", frisou o volante.

O time mineiro faz uma campanha irregular no Brasileirão. A equipe - que tem o segundo pior desempenho nos jogos realizados em casa, superando somente o Vitória - está em décimo lugar no Brasileirão, com 31 pontos, seis atrás do rival Cruzeiro, sexto colocado e último time a integrar o grupo das equipes que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O grupo atleticano treinou nesta sexta na Cidade do Galo, sob o comando de Rogério Micale, que deverá colocar em campo a seguinte formação contra o Vitória: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Yago; Valdívia, Cazares e Luan; Fred.