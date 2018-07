Alex Silva enaltece semana de treinos no São Paulo

O zagueiro Alex Silva ressaltou a importância da sequência de treinos no São Paulo, que não disputou nenhuma partida nesta semana e teve tempo livre para trabalhar. Na avaliação do defensor, o técnico Paulo César Carpegiani soube tirar proveito e preparou bem a equipe para enfrentar o Santos, no domingo.

Ao longo da semana, Carpegiani privilegiou os trabalhos táticos e a conversa com os jogadores. O resultado do tempo maior de preparação deve ser uma equipe muito ofensiva, com Dagoberto, Ricardo Oliveira e Fernandinho atuando no ataque, além de Lucas na armação.

"Quando o Carpegiani chegou, ele não teve muito tempo para trabalhar e logo foi para o jogo", afirmou o zagueiro Alex Silva. "Faltam poucos jogos e ele está tentando acertar da melhor maneira possível. O jogador não gosta muito de treinos assim, mas é muito necessário neste momento. Foram treinos proveitosos".