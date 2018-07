Alex Silva espera usar chance no Atlético-MG para ganhar espaço na Libertadores

O técnico Rogério Micale antecipou nesta sexta-feira que deve preservar seus titulares para o duelo pela Copa Libertadores na próxima quarta contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Assim, escalará os reservas para o jogo de domingo entre Atlético Mineiro e Grêmio, às 16 horas, na Arena Grêmio, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E quem deve ganhar uma chance é o lateral-direito Alex Silva. Feliz com a oportunidade, ele comentou nesta sexta-feira que espera aproveitar a partida para, inclusive, cavar seu espaço para o jogo da Libertadores.

"Vou entrar 100%. A gente sempre entra com o pensamento de dar o melhor para deixar uma boa impressão para quarta-feira, para que, se o professor precisar ou optar por nos colocar, a gente esteja à disposição", declarou o lateral em entrevista coletiva.

Alex Silva também minimizou a derrota para o Corinthians na última rodada, em Belo Horizonte, e lembrou que o Atlético Mineiro tem se comportado melhor fora de casa. "A pressão maior que estamos tendo é em casa porque, fora, a gente tem feito bons jogos. Domingo não vai ser diferente, a gente vai lá, com a cabeça no lugar, para tentar sair de lá com os três pontos também", completou.