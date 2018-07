Alex Silva fecha com time da segunda divisão de Santa Catarina

Aos 31 anos, o zagueiro Alex Silva tenta se reencontrar na carreira. Nesta segunda-feira, o defensor foi apresentado como reforço do Hercílio Luz, time da cidade de Tubarão que disputará a segunda divisão do Campeonato Catarinense. No primeiro semestre, ele defendeu o Rio Claro no Paulistão.

Alex Silva surgiu bem pelo São Paulo em 2006 e também defendeu as camisas do Hamburgo, do Flamengo e do Cruzeiro. Em 2007, defendeu a seleção brasileira na Copa América, participando no ano seguinte da Olimpíada de Pequim. De 2013 a 2015, ficou sem atuar. Voltou ao futebol pelo São Bernardo, no Paulistão do ano passado, sendo demitido por indisciplina.

Novo clube do zagueiro, o Hercílio Luz é uma das 10 equipes da segunda divisão de Santa Catarina. O time é treinado pelo ex-zagueiro Nem e tem como auxiliar técnico Adriano Gabiru. Antes de Alex Silva, anunciou o atacante Lima (campeão com o São Paulo em 2006) e o volante Almeida, que disputou a Série B pelo Corinthians.

PARAÍBA EM SANTA CATARINA

Outro ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira que atuará no futebol de Santa Catarina é Marcelinho Paraíba. O veterano, de 41 anos, foi apresentado como reforço do Inter de Lages para a disputa da Série D do Brasileiro. O meia já defendeu o clube no Catarinense do ano passado. Depois disso, passou por Joinville e Oeste.