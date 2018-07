Alex Silva projeta Fla entre maiores do mundo em 2 anos

Em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo site oficial do Flamengo, Alex Silva afirmou que a equipe está próxima de chegar ao nível dos grandes clubes europeus, apesar de enfrentar problemas financeiros, estruturais e sofrer para pagar salários de alguns de seus jogadores, como aconteceu nos últimos meses. Grande estrela da equipe, Ronaldinho Gaúcho ainda não definiu sua permanência no time, tendo em vista o impasse com a Traffic, que paga parte dos vencimentos do craque.

"Quando você chega no Flamengo, percebe-se que o clube é muito maior do que as pessoas imaginam. Tudo aqui toma proporções muito gigantescas. O Flamengo tem tudo para ser o maior clube do Brasil. Quando o projeto da presidente Patricia Amorim ficar pronto, e tenho certeza de que vai ficar em breve, o clube vai servir de espelho para os demais times do Brasil e até mesmo da Europa", acredita Alex Silva.

Em seguida, o defensor apontou o Mundial de 2014, que será realizado no Brasil, como trunfo do clube para evoluir de forma significativa nas próximas temporadas. "Já começamos a perceber as mudanças. A Copa do Mundo está chegando e o Flamengo está se organizando. Acho que vamos ser um dos maiores clubes do mundo em uns dois anos", projetou, sem explicar como a competição poderá ajudar os flamenguistas.