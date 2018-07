Alex Silva projeta São Paulo vitorioso em 2011

O zagueiro Alex Silva procurou minimizar o ano apagado do São Paulo. Confiante no potencial de seus companheiros, ele garantiu que a equipe irá se reencontrar e projetou uma temporada vitoriosa em 2011.

"Agora é descansar bastante e recarregar as energias para voltar com tudo em 2011. Tenho certeza que, no ano que vem, o São Paulo reencontrará o caminho das vitórias e dos títulos", prometeu o defensor do São Paulo.

Premiado na segunda-feira como o segundo melhor zagueiro pela direita do Campeonato Brasileiro, Alex Silva contou que já ficou contente por ser indicado. "É claro que queria ter vencido, mas fico muito contente por ter sido indicado, principalmente porque o São Paulo acabou não indo bem na competição. É o reconhecimento de toda dedicação que tive durante esse nacional com o clube", afirmou.