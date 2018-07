Alex Silva promete lutar para evitar título corintiano

Apesar de o São Paulo estar em nono lugar no Brasileirão, o zagueiro Alex Silva ainda sonha em disputar a Libertadores do ano que vem. Segundo ele, garantir uma vaga nesta altura "seria o mesmo que conquistar o título". Mas, se a classificação não vier, o jogador são-paulino admite que tem outro objetivo até o final do Brasileirão: evitar o título do Corinthians.

"Todo mundo aqui pensa nisso [evitar que os corintianos sejam os campeões], pelo fato de jogarmos nas últimas rodadas contra equipes que estão brigando pelo título. Não deixar o rival ganhar vai ser de bom tamanho", revelou Alex Silva, que conta com o clássico no dia 7 de novembro, no Morumbi, para atrapalhar a caminhada do Corinthians, que ocupa o terceiro lugar no campeonato.

"Se fosse o contrário, com o São Paulo no lugar deles, podem ter certeza que fariam o mesmo, pensariam em nos vencer para não sermos campeões. Acontece da mesma forma comigo, porque honro o São Paulo. Se puder fazer de tudo para o rival não ser campeão, vou fazer", explicou Alex Silva, sem fugir da polêmica durante a sua entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Apesar do desejo de evitar o título do Corinthians, Alex Silva lembrou que o primeiro objetivo do São Paulo ainda é buscar a vaga na Libertadores. "Sempre que vou me deitar penso nessa classificação, ainda mais para mim, que vou deixar o clube no ano que vem. Seria uma frustração", comentou o zagueiro, que está emprestado pelo Hamburgo até julho de 2011.