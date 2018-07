Alex Silva reduz pedido salarial e fica perto do Santos

SANTOS - O zagueiro Alex Silva diminuiu o pedido salarial e deve ser anunciado como o segundo reforço do Santos para 2012. O jogador, cuja contratação foi pedida pelo técnico Muricy Ramalho, está sem clima para continuar no Flamengo. Assim, seria emprestado ao clube santista até o final do ano.

Na semana passada, a transferência de Alex Silva para a Vila Belmiro chegou a ser dada como certa, depois de uma conversa por telefone entre o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, e a do Flamengo, Patrícia Amorim. Mas o salário pedido pelo zagueiro assustou a diretoria santista.

O Santos chegou a desistir da contratação, mas as negociações foram reabertas na segunda-feira à noite. Empresário do jogador, Luiz Taveira entrou em contato com Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro para informar que Alex Silva concordava com a proposta salarial do clube.

"Agora o que Alex pede está próximo das possibilidades do Santos e poderemos chegar a um acordo em breve", disse o presidente santista, na tarde desta terça-feira. "O pedido de Alex está dentro do padrão salarial do Santos e aguardamos uma resposta", disse Luiz Taveira.

O primeiro reforço santista para a temporada é o lateral-direito uruguaio Fucile, emprestado pelo Porto. Agora ficaria faltando apenas a contratação de um lateral-esquerdo, que poderá ser Gerson Magrão. Ele tenta ser liberado pelo Dínamo de Kiev (Ucrânia), alegando atraso no pagamento de salários, para poder fechar com o Santos.