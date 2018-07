Alex Silva revela que pensou em se aposentar após lesão

Desde que sofreu a lesão (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Alex Silva não conversava com a imprensa. Nesta segunda-feira, concedeu entrevista para a TV Globo e contou que chegou a desistir de jogar futebol, aos 27 anos.

"Ninguém ficou sabendo, a diretoria do Cruzeiro segurou, mas teve dez dias que eu não compareci ao clube. Fui para minha cidade, não queria mais voltar, pensei em parar de jogar futebol. Foi através da fé que eu consegui dar a volta por cima. Foi através da fé e meu filho. Vejo ele como um espelho, só quer bola para todo lado", contou o jogador.

Alex Silva voltou recentemente a treinar com bola e deve reestrear ainda no Campeonato Brasileiro, que segue até dia 2 de dezembro, com mais cinco rodadas. "Todo mundo dava que o Alex Silva só voltaria no ano que vem, mas o Alex Silva já está aí no campo treinando normalmente, um mês antes de acabar o campeonato", comemorou o zagueiro, falando em terceira pessoa.

O elenco do Cruzeiro, além de Alex Silva, também tem Léo e Victorino, que teoricamente são titulares, mas não participaram do último jogo, machucados, além dos reservas Thiago Carvalho, Mateus e Rafael Donato. A equipe não luta por mais nada no Brasileiro. Não tem chances matemáticas de ir à Libertadores e já fez os 43 pontos necessários para não cair.