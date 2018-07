Alex Silva se diz confiante em vitória do São Paulo

O zagueiro Alex Silva esbanjou confiança nesta sexta-feira, às vésperas do segundo jogo da semifinal do Paulistão, com o Santos, no domingo. Para o defensor, o São Paulo conseguirá superar o rival e conquistará a vaga na decisão do estadual.

"Aqui tem jogadores vitoriosos. Sinto que vamos vencer este jogo. Trabalhamos calados, conversamos bastante entre a gente. Se olhar cada jogador, sabemos que vai ser um bom jogo", previu o jogador.

Alex Silva mostrou respeito pelo poderoso ataque santista, mas acredita que a defesa são-paulina conseguirá neutralizar as investidas do rival. "O Santos tem um ataque muito rápido e respeitamos. Mas é igual aos outros. Já passamos por situações piores. É um elenco de qualidade e vamos lá conseguir a nossa classificação", avisou o zagueiro.