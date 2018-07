Alex Silva se diz pronto para liderar São Paulo

De volta ao São Paulo após defender o Hamburgo, o zagueiro Alex Silva desempenha função diferente de 2008, quando trocou o clube pelo futebol alemão. Mais experiente, ele tem adotado uma postura de liderança e realizado cobranças dentro de campo, prometendo ter condições de comandar a equipe na reta final do Campeonato Paulista.

"Aprendi muito no ano e meio que fiquei na Europa, em um futebol corrido. Joguei semifinal de Copa da Uefa [a atual Liga Europa]. Voltei com 25 anos, mais maduro, podendo dar dura nos jogadores. A gente se acerta depois. Com o futebol que estávamos apresentando, tinha que dar uma sacudida no time", afirmou o zagueiro, em entrevista à TV Bandeirantes.

No domingo, Alex Silva começa a encarar o Santos, dono do melhor ataque do Paulistão, com 61 gols marcados, pelas semifinais do estadual. E o zagueiro é uma das apostas da segunda melhor defesa da competição, com apenas 19 gols sofridos.