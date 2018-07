Alex Silva sente o joelho e não pega a Portuguesa O zagueiro Alex Silva irá desfalcar o São Paulo no domingo, contra a Portuguesa, em jogo que vale uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. O jogador sentiu um desconforto no joelho direito e foi vetado pelo departamento médico do clube. Rodrigo Souto e Luiz Eduardo disputam a vaga aberta.