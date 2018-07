Alex substitui Danilo em treino e espera chance de Tite contra o Figueirense

SÃO PAULO - O técnico Tite deu uma mostra, nesta quinta-feira à tarde, de que deverá escalar o meia Alex no jogo do próximo domingo, contra o Figueirense, em Florianópolis, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador substituiu Danilo durante o treino realizado no CT Joaquim Grava, e tem grande chance de ser titular na capital catarinense, depois de ter mudado o panorama do duelo contra o Atlético-MG, no último domingo, no Pacaembu, onde o Corinthians acabou obtendo uma vitória heroica, por 2 a 1, de virada.

Danilo teve atuação apagada diante da equipe mineira e acabou sendo substituído justamente por Alex no confronto. E, ao que parece, agora corre o risco de ir para a reserva. Tite, porém, também estuda a possibilidade de sacar Willian do ataque e manter Danilo, em uma opção que deixaria a equipe com apenas Emerson e Liedson na frente e sem a velocidade de Willian no setor.

A queda de rendimento de Danilo nos últimos jogos também pesa contra ele, enquanto Alex vem mostrando estar recuperado de uma lesão muscular na coxa. Por causa do problema, o jogador desfalcou a equipe nas duas rodadas anteriores ao confronto com o Atlético-MG, mas agora espera finalmente voltar ao time titular.

Nesta quinta-feira, Alex afirmou, em entrevista coletiva, que não sabe ainda se será titular, apesar de mais uma vez ter substituído Danilo. "Você pode deduzir, porque ele (Tite) não passou nada. Gostaria que tivesse passado, mas não sei se estou tapando buraco ou se vou jogar", afirmou o jogador.

Alex, porém, evitou cobrar uma vaga na equipe, apesar de viver melhor momento que o de Danilo. Ao ser questionado sobre o que muda no Corinthians com a sua entrada, ele respondeu: "Além do nome, difícil falar, melhor pra falar é o Tite ou outra pessoa".

O atleta foi político ao comentar o fato de Tite não confirmar a escalação corintiana por antecipação, embora tenha dito que "fazer mistério não ganha jogo". "Eu estou querendo ajudar, um minuto, 90, 45, e que não haja melindre de saber se vai jogar ou não. Estamos pensando exclusivamente no Figueirense, titularidade é de todo mundo", completou.

Alex ainda fez vários elogios a Danilo ao comentar a importância do companheiro de equipe para o Corinthians neste Brasileiro. "O Danilo nesse campeonato jogou muita bola. É um profissional respeitador e, depois de tanto questionamento, acabou conseguindo trazer toda essa qualidade, ele fez muito por esta campanha e devia estar na seleção", opinou.