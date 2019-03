Alex Telles celebra convocação e elogia concorrentes na seleção

A lesão de Filipe Luis abriu espaço para que Alex Telles fosse chamado pela primeira vez à seleção brasileira. Convocado na vaga do jogador do Atlético de Madrid, o lateral do Porto pode ter a chance de estrear com as cores do País diante do Panamá, sábado, no Estádio do Dragão, justamente a casa do time português.

"Não sei se vou jogar, mas se acontecer uma estreia no Dragão eu ficaria muito feliz. Ser chamado pela primeira vez é um gosto especial. São jogadores de altíssimo nível, creio que o público vai encher o estádio pelo fato de nem sempre haver jogos de seleção. A seleção brasileira é um espetáculo a mais. Tenho certeza de que a casa estará cheia, será um privilégio", declarou nesta segunda-feira.

Revelado pelo Juventude, Alex Telles se destacou no Brasil com a camisa do Grêmio e chamou a atenção do Galatasaray. Ele vestiu também as cores da Inter de Milão por uma temporada, antes de chegar ao Porto. O jogador garantiu estar vivendo a melhor fase da carreira, mas fez questão de elogiar seus três principais concorrentes a uma vaga na lateral esquerda da seleção: Marcelo, Filipe Luis e Alex Sandro.

"Estou no meu melhor momento, mas estes três nomes, para mim, são fenômenos. Tenho um respeito imenso pela carreira dos três, pela história que têm na seleção. Tenho me espelhado há muito tempo no Marcelo. Ao Filipe, desejo melhoras para que volte logo. O Alex conheço há algum tempo, passou pelo Porto também. São três atletas de grande qualidade, com características diferentes", comentou.

Alex Telles, porém, não escondeu que sua grande inspiração no futebol é Roberto Carlos. "O que eu mais me lembro de ver jogar é o Roberto Carlos. Me fascina a forma como ele jogava. A seleção tem ícones e eu estou aqui começando a minha primeira chamada."

Por pouco, a carreira do lateral não tomou outro rumo e ele não vestiu as cores de outra seleção. Após se destacar com a camisa da Inter de Milão na temporada 2015/2016, Alex Telles admitiu que esperava ser chamado para atuar pela Itália. Mas o sonho de defender a camisa do Brasil sempre falou mais alto.

"Se eu disser que não esperava ser chamado na Itália, estarei mentindo. Havia a possibilidade, mas a seleção brasileira sempre foi meu sonho, desde criança. Trabalhei há muito tempo, era meu principal objetivo de carreira. Estou muito feliz por estar aqui", afirmou.