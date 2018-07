Alex Telles opera quarta e desfalca Grêmio por 2 meses O Grêmio explicou nesta terça-feira que o lateral-esquerdo Alex Telles será operado na manhã desta quarta-feira em razão do afundamento dos ossos da face, sofrido no último domingo, durante a derrota por 2 a 1 para o Internacional, pelas quartas de final da Taça Piratini - o primeiro turno do Campeonato Gaúcho.