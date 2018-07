Alex Telles, Vargas e Riveros voltam a treinar no Grêmio

SÃO PAULO - O técnico Renato Gaúcho teve três boas notícias no treino do Grêmio desta quinta-feira, um dia depois da vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, na Arena Pernambuco. O lateral Alex Telles, o volante Riveros e o atacante Vargas voltaram a trabalhar normalmente e estão à disposição para o confronto de domingo diante do Atlético-MG, em Porto Alegre, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alex Telles havia sentido dores musculares após o jogo de sábado diante da Portuguesa, foi poupado contra o Náutico, mas está recuperado. Já Riveros e Vargas desfalcaram o Grêmio por três rodadas por estarem servindo, respectivamente, as seleções de Paraguai e Chile. Eles se reapresentaram e também estão liberados para jogar. Outro que pode voltar ao Grêmio no domingo é o meia Elano, que voltou a treinar na última quarta-feira. Ele não joga desde 11 de agosto, quando sofreu uma fratura em uma vértebra da coluna diante do Bahia, mas trabalhou normalmente nesta quinta e deve ficar como opção para Renato Gaúcho.

Por outro lado, o Grêmio tem dois desfalques confirmados para enfrentar o Atlético-MG. O atacante Kleber recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Náutico e está fora. Já o zagueiro Werley segue em recuperação de uma lesão no tornozelo e também não tem condições de jogo.