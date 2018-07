Alex treina bem e deve substituir Aránguiz no Internacional

Ídolo do clube, Alex deverá ser o substituto do chileno Aránguiz no próximo compromisso do Inter, sábado, às 21h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. O meia brasileiro, que sofreu com uma inflamação no tornozelo esquerdo e com dores musculares durante a temporada, treinou normalmente nesta terça-feira entre os reservas e mostrou estar pronto para jogar.

Aránguiz não pega o Bahia porque voltaram as dores no joelho direito, que já o incomodaram durante a Copa do Mundo. O chileno recebeu uma pancada ainda no início do jogo contra o Flamengo, domingo, no Beira-Rio, caiu e foi imediatamente atendido pelos médicos do Inter. O jogador tentou voltar ao jogo, mas acabou pedindo para ser substituído. Mesmo sem ele, o time gaúcho ganhou fácil, por 4 a 0.

Principal candidato a substituir o chileno, Alex fez sua parte e até marcou gol no coletivo envolvendo os reservas e alguns atletas do time sub-23, nesta terça-feira, na reapresentação do elenco no CT do Parque Gigante. O treino também contou com a volta do zagueiro Índio, recuperado de uma tendinite. Otávio, que operou a mão, segue como desfalque.