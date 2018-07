Alex treina com elenco do Inter e deve ser reforço em Gre-Nal

O técnico Abel Braga deve contar com um importante reforço para escalar o Internacional no clássico diante do Grêmio, domingo, na Arena, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Alex se recuperou de um problema no tornozelo esquerdo, treinou normalmente nesta quarta-feira e deverá ser titular na partida do fim de semana.

Alex desfalcou o Inter nas duas últimas rodadas - vitórias sobre Bahia e Santos - por conta da contusão. Ele já havia feito trabalho físico na segunda e na terça, mas nesta quarta trabalhou com os companheiros sem nenhuma limitação e, com isso, deve atuar normalmente contra o maior rival colorado.

A atividade desta quarta, no entanto, não indicou a equipe para domingo. Abel promoveu apenas um trabalho de dois toques em campo reduzido, sem separar titulares de reservas. O treino teve duas ausências: Alan Patrick, com uma fratura no dedo da mão, e Willians foram poupados e ficaram na academia.

Para o clássico, Abel não poderá contar com Fabrício e Jorge Henrique, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A equipe deve ter: Alisson; Cláudio Winck, Alan, Ernando e Alan Ruschel; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, Alex e D''Alessandro; Nilmar.