Alex treina, mas Abel evita confirmar meia no time titular do Inter

Depois de precisar deixar o jogo contra o São Paulo, na última quarta-feira, no Beira-Rio, por causa de dores no joelho direito, Alex voltou a treinar entre os titulares do Inter nesta sexta-feira, no último trabalho de preparação para o duelo deste sábado, contra o Atlético Mineiro, às 18h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o treinamento, porém, o técnico Abel Braga resolveu fazer mistério, embora tenha admitido que, "a princípio", o atleta deve jogar como titular. Entretanto, ele avisou que pretende colocar um outro jogador em campo, que não necessariamente entraria na equipe desde o início.

"Vou botar um cara fresco nesse jogo aí. Um cara que eu gosto, que pinta o cabelo, deixa a barba crescer para ser badboy. Agora vou botar para ver se ele joga mesmo", afirmou o treinador, com bom humor, mas sem revelar o nome do atleta. A sua descrição seria a de Alan Patrick, que recentemente descoloriu os cabelos e seria um provável substituto de Alex.

Caso Alan Patrick fique entre os reservas, a provável escalação do Inter para o jogo deste sábado é a seguinte: Dida; Wellington Silva, Ernando, Juan e Fabrício; Ygor, Aránguiz, Wellington, Alex e D''Alessandro; Rafael Moura.