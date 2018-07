Alex valoriza o elenco 'sem vaidade' do Corinthians O Corinthians precisa apenas de um empate na última rodada, diante do Palmeiras, domingo, no Pacaembu, para conquistar o título brasileiro de 2011. Ao longo da competição, uma característica da equipe corintiana foi exaltada pelos jogadores: a boa relação do grupo, sem vaidade dos jogadores. Nomes como Emerson, Chicão, Jorge Henrique, Alex e Danilo, entre outros, passaram pelo banco de reservas em algum momento da campanha e não reclamaram da opção do técnico Tite.