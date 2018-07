Alex viaja com a família e adia decisão sobre o futuro

SÃO PAULO - O meia Alex resolveu tirar férias e descansar com a família antes de anunciar onde vai jogar em 2014. O jogador do Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade, está em rota de colisão com o presidente do clube, mas antes de tomar qualquer decisão, pretende conversar com o dirigente. Enquanto isso, o Palmeiras aguarda.

Alex tem contrato até dezembro de 2014 com o Coritiba e sua intenção é permanecer no clube. O problema, porém, é que ele ficou muito irritado com as declarações de Vilson, que recentemente criticou o elenco do Coritiba - dentre outras coisas, chamou o elenco de “sem vergonha” - e por isso cogita a possibilidade de sair.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele admitiu que não daria para continuar daquele jeito, por isso precisava conversar com o dirigente.

A boa relação de Alex com o técnico do Palmeiras, Gilson Kleina, enche os palmeirenses de confiança. O treinador, inclusive, é padrinho de casamento do jogador e eles têm uma longa amizade.

O Flamengo é outro clube interessado no experiente meia de 36 anos, mas corre por fora na briga