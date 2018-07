Alex volta a treinar no Botafogo após cirurgia cardíaca Após ter passado na semana passada por uma cirurgia cardíaca, o atacante Alex já foi liberado para voltar aos treinos no Botafogo. Segundo os médicos do clube carioca, o jogador de 22 anos está recuperado do problema - apresentou uma arritmia quando fazia um exercício - e não tem nenhum impedimento para seguir com sua carreira profissional.