Alexander-Arnold mira final e título 'em semana mais importante da carreira'

O lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, afirmou nesta segunda-feira que vive "definitivamente a semana mais importante de sua carreira". O jogador de apenas 20 anos exaltou a importância dos seus próximos dias nos gramados ao projetar o duelo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, nesta terça, contra o Barcelona, em casa, às 16 horas (de Brasília), e a partida contra o Wolverhampton, no domingo, também no estádio Anfield, pela última rodada do Campeonato Inglês.

O Liverpool foi derrotado por 3 a 0 no confronto de ida com o Barça, na semana passada, na Espanha, e por isso precisará de uma goleada por quatro gols de diferença para ir à decisão continental. Já na competição nacional, a equipe está na vice-liderança, apenas um ponto atrás do Manchester City, que retomou a ponta da tabela justamente nesta segunda-feira ao superar o Leicester por 1 a 0, em casa.

"Eu acho que temos a chance de fazer uma final da Liga dos Campeões e temos a última semana da Premier League quando ainda estamos com uma chance de ganhar o título, então semanas como essa não acontecem com frequência", ressaltou o atleta, que depois enfatizou: "Eu acho que essa é provavelmente vai ser a maior semana para todos nós (do Liverpool), mas são destes tipos de ocasiões que você quer fazer parte, especialmente com este clube".

Alexander-Arnold admite que será muito difícil atingir os dois objetivos almejados nos próximos seis dias, pois, além de precisar golear o Barça para avançar na Liga dos Campeões, a equipe comandada por Jürgen Klopp terá de ganhar do Wolverhampton e ainda contar com um tropeço do City contra o Brighton, no domingo, para poder conquistar o título do Campeonato Inglês.

"Estou certo de que os torcedores vão acreditar que a gente marcará gols e que não tomará gols. Realisticamente, é uma 'montanha muito difícil de escalar', mas o importante é crer que é possível. É uma possibilidade muito pequena, mas a possibilidade está aqui, temos de buscá-la sem medo", enfatizou o lateral-direito, que acabou ficando fora do duelo de ida das semifinais, na semana passada, quando Klopp optou por escalar Joe Gómez, de características mais defensivas, nesta posição.