Alexander Medina deixa o comando do Internacional após empate na Sul-Americana

O uruguaio Alexander Medina não é mais o treinador do Internacional. No começo da tarde desta sexta-feira, após reunião da diretoria do time gaúcho, o anúncio do desligamento do comandante foi oficializado através de nota oficial da equipe. Medina ficou no cargo por 17 partidas e teve aproveitamento de 47%.

“O Sport Club Internacional comunica que Alexander Medina não é mais técnico do time. Também deixam o clube os auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira; os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard González; e o analista de desempenho Mariano Levisman. O Clube agradece e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras. O auxiliar técnico Cauan de Almeida assume como interino a partir do treino de sábado”, diz a nota oficial do Internacional.

Alexander Medina no Internacional

Após uma temporada de 2021 com Diego Aguirre, o Internacional seguiu com um técnico estrangeiro e em dezembro anunciou Alexander Medina como comandante para 2022. Após um período de treinos, o treinador não conseguiu colocar em campo o que se esperava da equipe. Ainda pelo estadual, Medina conviveu com a pressão, cobranças e questionamentos por parte dos torcedores.

Na fase eliminatória do Campeonato Gaúcho, o Internacional foi eliminado pelo Grêmio, perdendo em casa por 3 a 0. Além disso, o time de Medina não passou da primeira fase da Copa do Brasil, sendo derrotado pelo Globo por 2 a 0 fora de casa. Mesmo com o momento ruim, o treinador uruguaio foi mantido no cargo para o começo do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.

Contudo, o início não mostrou evolução da equipe em casa. No campeonato nacional, o Internacional começou sendo derrotado pelo Atlético-MG, fora de casa, na rodada de abertura. Já na Sul-Americana, os gaúchos empataram nas duas primeiras rodadas, contra 9 de Octubre, do Equador, e Guaireña, do Paraguai. Com a sequência de resultados, a diretoria optou pela saída do treinador.

Alexander Medina no comando do Internacional

17 jogos

6 vitórias

6 empates

5 derrotas

17 gols marcados

20 gols sofridos

47% de aproveitamento