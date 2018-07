Alexandre Gallo assume o comando do Al Ain

A diretoria do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico brasileiro Alexandre Gallo, com o objetivo de melhorar o desempenho da equipe na liga local. Os donos do time esperam que Gallo possa impedir que o Al Ain seja rebaixado para a segunda divisão dos Emirados Árabes

A equipe está apenas em nono lugar na liga local, que é disputada por 12 equipes e rebaixa dois times. A péssima campanha não reflete os investimentos recentes do Al Ain, que conseguiu se reforçar neste ano com o astro internacional Fabio Cannavaro, que foi capitão da seleção italiana.

Gallo chegará nesta terça-feira aos Emirados Árabes e vai substituir Abdulhameed al Mishtiki, que foi demitido do cargo. Recentemente, ele havia sido anunciado como novo comandante do Grêmio Prudente, mas decidiu deixar precocemente o clube paulista diante da proposta feita pelo Al Ain.