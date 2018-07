Alexandre Gallo chama sub-20 e desfalca times em jogos decisivos

Dos 12 grandes clubes do eixo São Paulo/Rio/Minas/Rio Grande do Sul, só o Flamengo e o Cruzeiro não precisam reclamar de perder jogadores para a seleção sub-20 do Brasil na reta final dos Campeonatos Brasileiros das Séries A e B e da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, o técnico Alexandre Gallo divulgou lista de convocados para um torneio amistoso na China e um período de treinos em Manchester, prejudicando principalmente Atlético-MG e Santos, que brigam pelo título da Copa do Brasil contra Flamengo e Cruzeiro.

A CBF não divulgou a data de apresentação dos jogadores, apenas que o Torneio Internacional Sub-21 na China vai de 8 a 18 de novembro e que a seleção, antes, treina por quatro dias em Manchester. Contando o tempo de viagem, é provável que os jogadores desfalquem seus clubes a partir da 32.ª rodada (em 1 e 2 de novembro), voltando apenas para as três últimas rodadas do Brasileirão.

Assim, nomes como João Pedro (Palmeiras), Gabriel (Santos), Marlon (Fluminense), Yuri Mamute (Botafogo) e Carlos (Atlético-MG), todos titulares dos seus clubes, vão desfalcá-los em quatro rodadas da competição. Auro (São Paulo), Nathan (Palmeiras), Matheus Biteco (Grêmio) e Malcom (Corinthians) também têm sido regularmente utilizados.

Santos e Atlético-MG correm o risco de perder seus ataques titulares para a segunda partida semifinal da Copa do Brasil, além de um eventual primeiro jogo da final. Afinal, têm Gabriel e Carlos na seleção sub-20 e ainda podem ficar sem Robinho e Tardelli, que têm sido convocados para o time principal, comandado por Dunga, que joga contra Turquia, nos dias 12 e 18 de novembro.