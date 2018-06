Alexandre Gallo confirma Larghi como técnico efetivo do Atlético-MG

Com a vaga garantida na final do Campeonato Mineiro, Thiago Larghi enfim deixou de ser interino no Atlético Mineiro. Nesta segunda-feira, o diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo, confirmou o técnico é o efetivo do time e avisou que a diretoria não procura por outros nomes para o cargo.

"Para nós, hoje ele é o nosso técnico", afirmou Gallo, em entrevista ao canal Sportv. "A interinidade está dentro dos treinadores do Brasil. Então a gente não tem necessidade nenhuma de anunciar. Ele é funcionário do clube. Nós estamos extremamente felizes com o trabalho. Ele está fazendo um ótimo trabalho."

Larghi assumiu a equipe de forma interina após a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira, no dia 9 de fevereiro. Desde então, ele registrou um bom aproveitamento à frente do time: foram oito vitórias, um empate e três derrotas. O último triunfo aconteceu no domingo, sobre o América-MG, por 2 a 0. O resultado garantiu a equipe na final do Estadual.

Satisfeito com este rendimento, Alexandre Gallo ressaltou que o Atlético não procura mais por outros nomes para substituir Oswaldo. "Houve [procura por técnico] só no primeiro momento. Nós entendemos que existe uma evolução clara e a gente torce bastante para que ela continue. Nós vamos sempre apoiá-lo. O time está crescendo em um momento importante, não só no Campeonato Mineiro, mas em uma pré-estreia de Campeonato Brasileiro."