Alexandre Gallo faz oito mudanças na escalação da seleção olímpica

Depois do empate por 2 a 2 com a Austrália, na última sexta-feira, o técnico Alexandre Gallo resolveu fazer oito mudanças na escalação da seleção brasileira olímpica para a disputa da segunda rodada do Torneio Internacional de Wuhan, na China. Neste domingo, o Brasil enfrentará a Coreia do Sul, a partir das 6 horas (horário de Brasília).

Em relação ao time da estreia contra a Austrália, Gallo decidiu manter apenas o goleiro Jacsson e os meias Lucas Evangelista e Felipe Anderson. "Quero testar os jogadores que não iniciaram o jogo contra os australianos para observá-los melhor", disse o treinador, ao justificar tantas mudanças na escalação brasileira.

Assim, o Brasil enfrentará a Coreia do Sul com Jacsson; Maicon, Dudu, Rodrigo Ely e Vinicius Ribeiro; Filipe Augusto, Alef e Lucas Evangelista: Felipe Anderson, Wellington Silva e Ryder Matos. Depois, a equipe ainda jogará contra a anfitriã China, na terça-feira, pela última rodada do torneio que acontece na cidade de Wuhan.