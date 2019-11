Alexandre Mattos garante Mano em 2020 e promoção de jovens no Palmeiras

Principal alvo de protestos da torcida do Palmeiras pela falta de títulos na temporada 2019, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, conversou com a imprensa antes de a bola rolar para a derrota do Palmeiras para o Grêmio, por 2 a 1, e adiantou que o planejamento para o ano que vem já está em andamento. O dirigente garantiu a permanência de Mano Menezes em 2020 e anunciou a promoção de oito atletas ao time profissional.

"Trouxemos jogadores já antecipando o planejamento de 2020, Luiz Adriano, Vitor Hugo, Ramires. Mudanças acontecerão. Não serão nada de radicalidade, não tem necessidade. Algumas situações de saídas acontecerão", explicou Mattos sobre mudanças no atual elenco.

Alteração no comando do time, no entanto, foi descartada. "O Mano é um treinador que dispensa tudo o que representa de currículo, de treinador de seleção brasileira, vitorioso. Os números dele no Palmeiras são excelentes, um pouco acima da média. Ele merece. Ele tem contrato e vai participar da pré-temporada, está participando o planejamento, está bem integrado a tudo o que a gente pensa."

Em relação às críticas sobre a falta de utilização da base, o dirigente garantiu que mais oportunidades serão dadas aos jovens. Serão efetivados no time principal Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick, Pedrão retorna, Vinicius (emprestado), Ângulo, Artur, Gabriel Esteves (emprestado).

"São jogadores que serão efetivados no Palmeiras. Não que irão no campo paralelo. Não. Fazem parte do elenco profissional. São jogadores que precisam fazer pré-temporada para não sair atrás e não perder espaço. Se tiver algum jogador que a gente tenha capacidade financeira e que seja um jogador para chegar e assumir a camisa, o Palmeiras está sempre no mercado", afirmou.

Homem de confiança do presidente Maurício Galiotte, Mattos garantiu que continua no Palmeiras apesar da pressão feita pelas torcidas organizadas do clube pedindo sua saída e defendeu o trabalho feito até aqui.

"É um projeto muito vitorioso. Vem desde 2015 com conquistas recorrentes, uma hegemonia no Brasileiro. Nos últimos quatro anos tem dois títulos e um vice, agora estamos para ficar no pódio. Quebramos inúmeros tabus negativos. Criamos recordes de uma maneira geral na história do clube. A gente entende a chateação do torcedor, entende o momento difícil, a angústia, decepção."

FUTURO DE BORJA

Questionado sobre o futuro de Miguel Borja, contratação mais cara da história do Palmeiras - US$ 10,5 milhões (equivalente a R$ 32,7 milhões em 2017) - Mattos foi evasivo. "Planejamento de saída, até por respeito, irão acontecer, mas temos que esperar acabar o campeonato. São ativos do clube."