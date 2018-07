Alexandre Mattos reúne elenco do Palmeiras e os cobra publicamente

A reapresentação do Palmeiras após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, nesta segunda-feira, foi marcada por uma cobrança pública por parte da diretoria alviverde. O diretor de futebol, Alexandre Mattos, e o gerente de futebol, Cícero de Souza, ao lado da comissão técnica, realizaram uma reunião com os jogadores no gramado da Academia de Futebol que durou cerca de 40 minutos, onde não faltaram gritos e gestos do dirigente e do técnico Oswaldo de Oliveira.

Os jogadores chegaram a ser divididos para o treino. Os titulares do jogo do último domingo ficaram na academia, enquanto que os reservas foram para o gramado. Após o aquecimento, todos os atletas se reuniram e ficaram por cerca de 40 minutos ouvindo Alexandre Mattos e Oswaldo de Oliveira. O teor da conversa não foi revelado e eles ficaram distantes do local onde a imprensa estava instalada. Entretanto, foi possível ver o dirigente e o treinador gesticulando bastante e, em determinados momentos, chegaram a gritar.

Todos os atletas estavam presentes, inclusive Mouche e Allione, que se recuperam de lesão. O que chama a atenção foi o fato da reunião ter sido realizada no gramado para que os jornalistas pudessem ver a diretoria conversando com os jogadores. O que dá a entender que a decisão, além de tentar fazer as coisas mudarem dentro de campo, também deixar claro que os dirigentes estão tentando fazer algo para fazer o Palmeiras reencontrar o caminho da vitória.

Geralmente, Oswaldo de Oliveira e a diretoria reúnem os jogadores na sala de imprensa e pedem para que os jornalistas deixem o local ou só entrem depois de acabar a reunião. Entretanto, a decisão nesta segunda-feira acabou sendo bem diferente. O fato é que o início do Palmeiras no Campeonato Brasileiro tem sido muito ruim. Foram apenas dois empates e uma derrota e nesta semana tem dois jogos importantes. Enfrenta o ASA, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, e no domingo tem pela frente o clássico contra o Corinthians, no estádio Itaquerão.

Após a reunião, os titulares do jogo contra o Goiás voltaram para a academia, enquanto que os reservas fizeram um trabalho tático de dois toques no campo, sendo orientados pelo auxiliar técnico Alberto Valentim. Oswaldo de Oliveira ficou conversando com Alexandre Mattos e depois o vice-presidente Maurício Galiotte também chegou para falar com ambos. O elenco alviverde volta aos treinos na tarde desta terça-feira, novamente na Academia de Futebol.