Alexandre Pato admite cansaço, mas avisa: 'Quero jogar no domingo'

O atacante Alexandre Pato passou por uma maratona para estar em campo com o Corinthians na última quarta-feira. Ele atuou pela seleção brasileira na terça contra Portugal, em Boston, voou nove horas dos Estados Unidos ao Rio e atuou nos últimos 22 minutos da derrota para o Botafogo, por 1 a 0. A sequência cansou o jogador, mas ele garantiu que quer estar em campo no domingo diante do Goiás, no Pacaembu.

"Estou cansado sim, porque não descansei, dormi pouco, mas fiquei à disposição. Ligaram, perguntaram se eu podia vir e eu disse que queria estar junto. Estou cansado, mas agora vou descansar para que eu possa estar bem no domingo. E quero jogar", declarou o atacante no desembarque corintiano desta quinta-feira.

E a presença de Pato no domingo pode ser fundamental para que o Corinthians deixe a má fase no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há três partidas - empate contra o Náutico e derrotas para Inter e Botafogo - e não marcou gol em nenhuma delas. Apesar do momento ruim, o atacante fez uma avaliação positiva da atuação da última quarta, quando a equipe sofreu o gol da derrota aos 46 minutos do segundo tempo.

"Há três jogos a gente não ganha, mas agora é trabalhar, treinar duro para que os resultados aconteçam", comentou. "No final tomamos um gol, ninguém esperava. Depois de criar muitas oportunidades, chegar no final e levar o gol é ruim. Mas é assim, quem não faz, leva. Não é todo jogo que você marca gol, que você tem essa sorte. O gol aparece, mas nesses jogos não aconteceu."