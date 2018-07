Alexandre Pato aprova amistosos do Milan nos EUA

Depois da vitória do Milan sobre o Chicago Fire por 1 a 0, na noite de domingo, o atacante brasileiro Alexandre Pato aprovou a excursão da equipe italiana aos Estados Unidos e disse que os jogadores estão se divertindo em campo nos amistosos.

Antes desta partida, o Milan havia sido derrotada pelo DC United por 3 a 2, na quarta-feira. "Hoje (domingo), foi uma bela partida. Não foi fácil, porque eles estavam fechados, mas o apoio do público foi fabuloso. É ótimo ter essas experiências, a equipe está unida e se nos divertirmos, vamos divertir o público também", afirmou o brasileiro.

Esquecido pelo técnico Dunga para a Copa do Mundo da África do Sul, Pato afirmou que o importante agora é já começar a pensar na próxima temporada. "Agora estamos pensando na próxima partida no Canadá, depois, as férias e depois o retorno à Itália para a próxima temporada", acrescentou.