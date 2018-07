Pato assina contrato de empréstimo com o Chelsea hoje

Alexandro Pato assina nesta quinta-feira contrato de empréstimo por seis meses com o Chelsea. O jogador chegou na quarta-feira a Londres e foi submetido a exames.

O Corinthians aceitou emprestar Pato de graça e, em troca, o Chelsea vai pagar o salário de R$ 800 mil mensais do jogador. O contrato prevê que se o Chelsea quiser comprar Pato após o empréstimo terá de pagar 12 milhões de euros (R$ 53 milhões).

Uma cláusula ainda proíbe que o jogador assine um pré-contrato com o Chelsea ou outro clube inglês. O vínculo do atacante com o Corinthians termina em dezembro. O empréstimo fará com que o clube economize R$ 4 milhões.

Quando terminar o seu empréstimo com o Chelsea, Pato ainda terá mais seis meses de contrato com o Corinthians, mas o jogador não está disposto a voltar para o Brasil. "Quero que dê tudo certo e que fique aqui (na Europa) para sempre", disse o atacante ao canal SporTV.