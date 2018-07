Alexandre Pato celebra chance no São Paulo e diz estar pronto

Na expectativa de começar entre os 11 iniciais no jogo-treino desta terça-feira entre São Paulo e Jacksonville, em Orlando, nos Estados Unidos, o atacante Alexandre Pato exaltou a qualidade do elenco do time tricolor e disse estar pronto para entrar em campo.

"Quando acontece isso, nós todos temos de estar preparados para fazer tudo pelo time. Estamos nos esforçando para dar mais possibilidades do (técnico) Muricy (Ramalho) escolher quem estiver melhor. Isso sempre será bom para o grupo porque quando tem jogadores de qualidade isso só ajuda o São Paulo e é o que nós queremos fazer", afirmou.

O jogador deve herdar a vaga de Luis Fabiano, que teve um estiramento no músculo posterior da coxa direita na última sexta, em amistoso contra o Orlando City. Com a entrada de Alexandre Pato, o esquema 4-3-3 foi mantido por Muricy Ramalho, com o jogador atuando pelo lado direito do ataque e o centroavante Alan Kardec como referência de área.

"Eu tenho que pensar no que o professor pede. Estou preparado, independentemente da posição. Onde ele quiser me colocar estou preparado, assim como todos estarão preparados para fazer a função que ele pedir", disse o atacante são-paulino.

Muito provavelmente com Alexandre Pato no ataque, o São Paulo também enfrentará o Ocala PDL na quinta, no último teste do elenco na intertemporada nos Estados Unidos. Após a pausa para a Copa do Mundo, o primeiro compromisso do time do Morumbi será no dia 16 de julho contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.