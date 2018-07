Alexandre Pato critica treinador e pede mais diálogo no Milan

SÃO PAULO - O atacante Alexandre Pato está insatisfeito com a conduta do técnico Massimiliano Allegri à frente do Milan. Em entrevista ao jornal Corriere dello Sport, publicada nesta terça-feira, o brasileiro reclamou da falta de diálogo com o treinador e o comparou ao predecessor Carlo Ancelotti.

"Ancelotti vinha até mim e falava comigo, explicando o que eu deveria fazer em campo. Allegri deveria fazer o mesmo para me indicar em que aspectos espera que eu melhore. Acho que um treinador deve sempre se preocupar em explicar os defeitos de seus jogadores. É a única maneira de crescer e melhorar", afirmou Pato.

A declaração rebate o puxão de orelha que Allegri deu ao brasileiro em entrevista divulgada em setembro. Na ocasião, o treinador falou publicamente que Pato precisava melhorar dentro de campo. O atacante só respondeu na entrevista desta terça em que pediu maior abertura ao técnico.