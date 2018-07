Alexandre Pato: 'Demos um grande passo para chegar à final'

SÃO PAULO - Alexandre Pato, que marcou o gol que abriu caminho à classificação, disse que o Corinthians cumpriu seu papel de time favorito ao vencer o Luverdense por 2 a 0. "Demos um grande passo no nosso objetivo, que é chegar à final." Ele vai reencontrar o grande adversário do time que o revelou, o Inter, e por conta disso, disse que será especial. "Quero fazer gols no rival que tinha já nas categorias de base", disse, referindo-se ao Grêmio. Pato só entrou como titular porque Emerson Sheik cumpriu suspensão - ele foi expulso no jogo da ida. O atacante se movimentou bastante e marcou um gol de falta. No final da partida, deu lugar a Léo.

"Estou bem. Estou 100% e quero jogar cada vez mais. Hoje, eu estava querendo a bola, estava inspirado." Já o goleiro Cássio vai rever seu ex-clube. "Temos de estar preparados. O Grêmio é uma equipe difícil, que conta com bons jogadores."