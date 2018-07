Alexandre Pato deve ter chance como titular contra o Bragantino

Em baixa no São Paulo, Alexandre Pato pode ter uma oportunidade de voltar a ser titular da equipe no duelo contra o Bragantino, pela terceira fase da Copa do Brasil. Como Alan Kardec não pode jogar por já ter defendido o Palmeiras na competição e Osvaldo dificilmente terá condições de jogo, após levar uma pancada no quadril no jogo contra o Goiás, o camisa 11 pode enfim começar jogando.

Luis Fabiano também está fora por causa de um estiramento na coxa direita, restando a Muricy Ramalho somente Pato, Ademilson e Ewandro no setor. Como dificilmente abrirá mão de ter um jogador da posição no banco, a tendência é que os dois primeiros comecem jogando e Ewandro fique como opção.

Nos últimos dias, o técnico já deixou claro que espera que o atacante se doe mais para o time e ajude a recompor a marcação. "Talento só não resolve", avisou Muricy. A aposta é que ele ganhará oportunidades com o esquema com dois meias, já que a marcação ao lateral adversário não terá papel tático tão fundamental como agora.

Pato entrou no segundo tempo contra o Goiás e pouco fez. Apesar de ter uma atuação discreta, Muricy Ramalho elogiou seu desempenho, mas voltou a cobrar uma participação coletiva maior. "Ele foi bem, se movimentou bastante. Claro que ainda precisa melhorar ainda essa movimentação, mas no geral acho que foi bem", elogiou Muricy.

O São Paulo volta a treinar nesta terça-feira. Será a única atividade tática para o grupo, que tenta esquecer as duas derrotas no Brasileiro que derrubaram o time para a oitava posição, com 19 pontos. O Cruzeiro lidera com 28.