Alexandre Pato é cortado da seleção

O técnico Mano Menezes ganhou um desfalque para a partida diante da Argentina, na próxima quarta-feira, em amistoso em Doha. O atacante Alexandre Pato, do Milan, foi cortado por causa de uma lesão.

De acordo com nota da Confederação Brasileira de Futebol, Pato sofreu um estiramento na coxa em partida pelo Milan no Campeonato Italiano. O médico do Brasil, José Luís Runco, conversou com os médicos italianos e decidiu pelo corte.

Mano não vai convocar nenhum jogador para a vaga de Pato. O treinador não teria tempo hábil para fazer a mudança.

O Brasil disputa amistosos preparatórios neste ano de olho na disputa da Copa América da Argentina em 2011, o primeiro torneio oficial de Mano. A seleção brasileira está na Chave B, ao lado de Venezuela, Paraguai e Equador.