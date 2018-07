Alexandre Pato é cortado do amistoso contra Argentina O técnico Mano Menezes confirmou nesta sexta-feira o corte do atacante Alexandre Pato, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda em jogo do Milan. Assim, ele não irá defender a seleção brasileira no amistoso contra a Argentina, na próxima quarta, em Doha, no Catar.