Alexandre Pato e Kardec participam de treino com reservas do São Paulo

SÃO PAULO - Os reservas do São Paulo fizeram treinamento físico e com bola na tarde desta quinta-feira. Os jogadores que não enfrentaram o Atlético-PR na noite de quarta-feira foram acompanhados por Alexandre Pato, que foi substituído no intervalo, além dos meio-campistas Boschilia e Hudson que entraram somente no segundo tempo da partida.

Maicon, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Alan Kardec que só poderá atuar depois da Copa, quando a janela de transferências internacionais for reaberta, se uniram ao grupo que fez movimentação com bola no campo de "show ball" do Centro de Treinamento da Barra Funda.

O restante da equipe deve se apresentar novamente ao técnico Muricy Ramalho na tarde desta sexta-feira. Muricy deve comandar atividade para ajustar o time que enfrenta o Atlético-MG no Morumbi no sábado. Esta será a última partida do São Paulo antes da parada para a Copa do Mundo. A equipe paulista ocupa atualmente a oitava posição do Brasileiro com 13 pontos.