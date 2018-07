Pato entra na mira da italiana Lazio por R$ 28,9 milhões

O futebol brasileiro pode perder dois atacantes para o futebol italiano nesta janela de contratações na Europa. O nome de Alexandre Pato, do São Paulo, mas cujo contrato pertence ao Corinthians, foi comentado na imprensa italiana como um dos interessados da Lazio, que tenta se reforçar para a temporada 2014/15. O outro jogador que deve deixar o Brasil é Nilmar, do Internacional. O atacante também está na mira de clubes da Itália, e pode parar na Inter de Milão. Nilmar negou qualquer transferência nesse momento, mas o jogador esteve na Espanha recentemente para atualizar seu passaporte da Comunidade Europeia.

A Lazio estaria disposta a oferecer 9 milhões de euros ( R$ 28,9 milhões) por Alexandre Pato. O jogador tem contrato com o Corinthians até o fim de 2016. Na divisão dos direitos federativos, Pato ganhou o direito a 40% do seu contrato quando deixou o Milan. Os outros 60% pertencem ao Corinthians. O presidente corintiano Roberto de Andrade disse nesta semana que não vê a hora de aceitar uma oferta pelo atacante. Clima entre clube e jogador azedou depois que Pato entrou na Justiça para receber salários atrasados, pedindo também sua rescisão.

Dirigentes corintianos desconfiam que o atleta já sabe de possíveis propostas da Europa e dos Estados Unidos. Ele nega. A Lazio também sonda a contratação de outro atacante, do argentino Pablo Oswaldo.

Pato tem vínculo com o São Paulo até o fim do ano. O clube do Morumbi gostaria de ficar com o jogador. Para comprá-lo em definitivo, o tricolor tem prioridade e pode cobrir qualquer oferta. Pato recebe cerca de R$ 800 mil mensais, pagos pelos dois clubes. Se comprá-lo, o São Paulo terá de assiumir essa despesa. O futebol turco também manifestou interesse no atacante. O Galatasaray estaria disposto a negociar sua transferência nesta janela, mas nenhuma oferta chegou ao Parque São Jorge ainda.

Roberto de Andrade já disse que o jogador terá de se apresentar no Corinthians em janeiro. Nesta semana, o goleiro Cássio chegou a comentar que a situação do atacante com o clube alvinegro ficou pesada depois do processo na justiça.