Alexandre Pato está na lista de reforços do Barcelona para janeiro

O atacante Alexandre Pato, do São Paulo, está na lista de possíveis reforços do Barcelona para contratação em janeiro. Segundo o jornal espanhol Sport, o clube catalão acionou o espião Robert Fernández para observar o jogador, que atende ao perfil pedido pela diretoria, alguém para atuar pelos lados do campo e com perfil parecido ao do sueco Henrik Larsson.

Além das características em campo, o perfil de Pato agrada pela diretoria por ser alguém barato para se contratar, com salário baixo, possui experiência no futebol europeu e não reclamaria de ser reserva do trio titular formado por Messi, Neymar e Suárez. Aos 26 anos, o atacante vive a melhor temporada da carreira, com 26 gols marcados pelo time do Morumbi.

De acordo com o jornal, Pato faz parte de uma lista de cerca de 20 jogadores sondados pelo clube espanhol. O técnico Luis Enrique teria dito ao observador Robert Fernández que o atacante não é um dos nomes preferidos, porém a negociação não está descartada. Nas próximas semanas o treinador e o dirigente deve se reunir para discutir qual o reforço mais adequado.

Pato está emprestado pelo Corinthians ao São Paulo, em contrato válido até o desta temporada. O clube do Parque São Jorge pensa em negociá-lo para algum clube europeu e fixou o preço mínimo de negociação em cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões). O contrato do atacante com o Corinthians até 2017.