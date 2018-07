Alexandre Pato faz exames e deve assinar com São Paulo nesta terça

SÃO PAULO - Alexandre Pato pode ser confirmado ainda nesta terça-feira como reforço do São Paulo. O atacante foi ao Hospital do Coração fazer exames clínicos e deve ir ao CT da Barra Funda para assinar contrato durante a tarde.

O jogador foi acompanhado de representantes do clube e agora corre para acertar os últimos detalhes contratuais para ser anunciado. Pato assinará contrato por duas temporadas, até dezembro de 2015. O acerto foi sacramentado na última semana, mas o São Paulo espera ter todos os documentos regularizados para fazer o anúncio.

Pato deve ser o último reforço da equipe para o primeiro semestre e receberá R$400 mil mensais no Tricolor - metade do que recebia no Corinthians, que continuará pagando os outros 50%. Ele foi envolvido numa troca com Jadson, que não quis renovar com o Tricolor e poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho.

O jogador, no entanto, está longe de convencer a torcida. Parte da principal organizada do Tricolor xingou o atacante durante a partida contra o Paulista, na semana passada, e mesmo os torcedores comuns ainda não estão plenamente confiantes de que o negócio valerá a pena. Dento do elenco o atleta enfrenta resistência e precisará mostrar que a postura acomodada e alienada no Corinthians ficou no passado.