Alexandre Pato fica mais uma vez fora do treino no São Paulo

SÃO PAULO - Alexandre Pato ficou novamente fora do treino do São Paulo, nesta quarta-feira, por causa de dores musculares. Assim, ele começa a se transformar em dúvida para o jogo contra o Botafogo, na estreia do Campeonato Brasileiro, domingo, no Morumbi. O atacante não faz atividades com o grupo desde segunda-feira, quando ficou poucos minutos em campo e foi para o Reffis fazer trabalho de recuperação muscular.

Nos últimos dois dias, ele sequer se juntou aos companheiros e continuou no centro de recuperação física do clube. Por enquanto, os médicos não acreditam que ele será desfalque, mas não descartam preservá-lo para a partida de domingo caso ainda sinta dores.

O técnico Muricy Ramalho já avisou que não pretende trabalhar com jogadores que não estejam 100% fisicamente. Pato fez dois jogos pelo São Paulo, ambos contra o CSA pela Copa do Brasil, e marcou um gol, no jogo de volta em sua estreia no Morumbi. O atacante tem arrancado elogios da comissão técnica e da diretoria. Por isso, o clube já começa a pensar num plano para comprá-lo do Corinthians - seu contrato de empréstimo vai até dezembro de 2015.