Alexandre Pato ganha vaga de Emerson como titular do Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Alexandre Pato treinou como titular nesta terça-feira e será uma das novidades do Corinthians para o confronto desta quarta-feira diante do Millonarios, no Pacaembu, pela Copa Libertadores. Ele ganhou a vaga de Emerson, que sente dores no joelho e chegou atrasado nos treinos de segunda e terça-feira. A outra mudança fica por conta da entrada de Renato Augusto no lugar de Jorge Henrique, vetado por uma lesão na coxa direita.

Herói da Libertadores do ano passado, quando fez dois gols na decisão diante do Boca Juniors, Emerson não vive bom momento nesse início de temporada e desagradou a comissão técnica do Corinthians com seus atrasos. Para piorar, dores no joelho o tiraram do rachão desta terça-feira e ele ficou fazendo trabalho na academia.

Quando foi a campo, Emerson participou do treino tático entre os reservas. Em seu lugar estava Alexandre Pato, que vive fase oposta à do concorrente. Principal contratação para esta temporada, o jogador chegou sob desconfiança por conta da sequência de lesões que teve no Milan, mas vem mostrando bom futebol e no último domingo, diante do Bragantino, marcou um dos gols corintianos no empate por 2 a 2.

A outra mudança na equipe aconteceu por razões médicas. Jorge Henrique sentiu um problema na coxa diante do San José, não enfrentou o Bragantino e vinha fazendo trabalho de recuperação. Nesta terça-feira, no entanto, ele nem foi a campo e acabou vetado pela comissão técnica. Em seu lugar, entra Renato Augusto, outro contratado para esta temporada que arrancou elogios do técnico Tite por suas atuações.

Com esta alteração, o Corinthians deixa o esquema com três atacantes para atuar com quatro homens no meio de campo. Caso a equipe que treinou nesta terça seja confirmada para enfrentar o Millonarios, Tite levará o time a campo com: Cássio; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Renato Augusto; Alexandre Pato e Guerrero.