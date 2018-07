Alexandre Pato garante vitória ao São Paulo e pede passagem

Foi sem brilho e com sofrimento desnecessário, mas o São Paulo se reencontrou com a vitória ao bater o Bragantino por 2 a 1 na Copa do Brasil e agora pode perder até por 1 a 0 no jogo de volta para passar para as oitavas de final. Quem se deu bem foi Alexandre Pato, que fez boa partida, marcou um gol e volta a se cacifar por uma vaga na equipe titular.

Falar sobre as performances do time no ano sem cair na armadilha da redundância é tarefa hercúlea. O São Paulo atual é uma enfadonha novela de capítulos idênticos, nem mesmo contra o vice-lanterna da Série B conseguiu sair da mesmice que o caracteriza; fosse minimamente eficiente e o Bragantino teria empatado a partida.

É verdade que qualquer time se ressentiria de ausências do calibre de Kaká, Alan Kardec e Luis Fabiano, mas o problema não são os nomes que entram em campo, mas sim a disposição em que são colocados. Se tivesse um padrão de jogo – qualquer que fosse –, a troca de peças seria sentida, mas minimizada. Mas o São Paulo é um time doente taticamente. Os setores não se conversam, não agem em conjunto como pede o futebol moderno.

A vitória da Alemanha na Copa do Mundo deixou algumas lições importantes, mas que uma interpretação errada pode gerar distorções. No São Paulo, isso se cristaliza quando o assunto é a posse de bola. Mais uma vez o time ficou com o controle do jogo no primeiro tempo, mas conseguiu criar apenas uma boa jogada, em trama entre Rodrigo Caio, Pato e Ganso que terminou com bela cavadinha do meia bem defendida por Renan. Fora isso, rigorosamente nada além de uma estéril e esquizofrênica troca de passes que nada rendeu. Não fosse a providencial ajuda de Bruno Recife, que marcou contra em cobrança de escanteio, e o placar não teria sido mexido.

SUFOCO

Com o placar aberto aos 16 do primeiro tempo, um rival inferior pela frente e com o campo aberto para o contra-ataque, o São Paulo tinha enfim um cenário favorável para apagar as más atuações contra Chapecoense e Goiás, pelo Brasileiro. Mas nem assim a situação melhorou e a partida continuou enfadonha. A emoção só surgiu quando o Bragantino passou a pressionar e o Tricolor abraçou o contra-ataque.

Foi justamente aí que talvez a única boa notícia para o torcedor tenha dado as caras: Alexandre Pato acordou da letargia e resolveu começar a jogar. E quando ele coloca seu inegável talento para funcionar, mostra que pode fazer a diferença. Movimentou-se bastante, deu passes que poderiam ter virado gols de Maicon e Ganso e acabou premiado por Rogério Ceni quando Alvaro Pereira sofreu pênalti de Robertinho. O goleiro deu a bola para Pato marcar e coroar o que – espera-se – pode ter sido um recomeço no clube.

Ainda daria tempo do Tricolor expor suas deficiências coletivas no gol sofrido por Luisinho: Léo Jaime entrou na área como quis e encontrou o atacante sozinho para descontar, mas era tarde para reagir. O Tricolor volta a vencer, mas ainda passa longe de convencer. Contra o vice-lanterna da Série B, era o mínimo que se esperava.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 1 x 2 SÃO PAULO

BRAGANTINO - Renan; Robertinho, Alexandre, Tobi, Bruno Recife; Francesco, Geandro e Gustavo (Léo Jaime), Magno (Sandro); Luisinho e Cesinha (Nunes). Técnico: André Gaspar (interino).

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Rafael Toloi e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Douglas e Ganso; Ademilson e Pato. Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Bruno Recife (contra), aos 16 minutos do primeiro tempo. Pato (pênalti), aos 31, e Luisinho, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tobi, Rodrigo Caio, Francesco, Robertinho, Nunes, Alexandre e Alvaro Pereira.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).