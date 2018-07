Alexandre Pato grava cena de novela no Centro de Treinamento do Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Alexandre Pato, do Corinthians, gravou nesta segunda-feira no Centro de Treinamento do clube uma participação na novela "Amor à Vida", da Rede Globo. Na cena o jogador é assediado pela personagem Valdirene, interpretada pela atriz Tatá Werneck.

Na gravação a personagem consegue enganar a segurança e se disfarça de massagista do clube e aproveita para tentar se aproximar do atacante enquanto ele entra na banheira de hidromassagem depois de um treino. Neymar também já gravou uma cena com a mesma personagem, que na história faz o papel de uma maria-chuteira.

Nesta segunda-feira os jogadores do Corinthians se reapresentaram depois da folga dada na semana passada. A maior parte do elenco ficou apenas na academia e apenas os goleiros saíram e foram ao campo para dar uma corrida.