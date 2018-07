Alexandre Pato marca duas vezes e chega a 11 gols no Campeonato Chinês

O atacante Alexandre Pato foi mais uma vez decisivo para o Tianjin Quanjian. Neste sábado, brasileiro marcou os gols da partida, garantindo a vitória por 2 a 0 para sua equipe sobre o lanterna da competição, Yanbian Funde.

O triunfo garantiu três pontos ao Tianjin Quanjian, que chegou a 35 e agora ocupa a 3ª posição do Campeonato Chinês. Com os dois gols, Pato agora soma 11 em 18 rodadas na competição. O primeiro saiu ainda aos 36 minutos do primeiro tempo, após tabela com Anthony Modeste.

Na segunda etapa, Pato decidiu tabelar mais uma vez, desta vez com Pei Shuai, e balançou as redes adversárias mais uma vez aos 27 minutos. O próximo jogo do Tianjin Quanjian é diante do 2º colocado Shanghai SIPG.